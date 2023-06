Verstappen vanaf pole op jacht naar zesde zege van het seizoen

Max Verstappen hoopt zondag zijn zesde overwinning van dit seizoen in de Formule 1 te behalen. De Nederlandse coureur start met zijn Red Bull vanaf poleposition in de Grote Prijs van Canada. De race begint om 20.00 uur Nederlandse tijd.

Voor Verstappen is het de vijfde keer dit jaar dat hij vanaf de eerste plek mag vertrekken. De Duitser Nico Hülkenberg zette in de kwalificatie, waar het in het derde en laatste deel flink begon te regenen, verrassend de tweede tijd neer. Toch start hij niet op de tweede plaats omdat hij te hard reed tijdens een rode vlag en daardoor drie plaatsen terug moet.

De Spanjaard Fernando Alonso klokte de derde tijd, en start vanwege de bestraffing voor Hülkenberg op de eerste rij. De Britten Lewis Hamilton en George Russell beginnen in hun Mercedessen vanaf de derde en vierde plek, met Hülkenberg op vijf. Nyck de Vries zette in zijn AlphaTauri de achttiende tijd neer.

Verstappen kan in Canada zijn 41e overwinning in de Formule 1 boeken en daarmee het aantal zeges van de Braziliaanse legende Ayrton Senna evenaren. In de WK-stand leidt de tweevoudig wereldkampioen met 170 punten. Sergio Pérez, de Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen, volgt op de tweede plek met 117 punten. Alonso is derde met 99 punten.