Volleybalsters tonen betere vorm ook met winst tegen Bulgarije

De volleybalsters van Oranje hebben hun betere vorm in de Nations League ook tegen Bulgarije getoond. De jonge ploeg van bondscoach Felix Koslowski versloeg de mondiale nummer 16 overtuigend met 26-24 25-17 25-17. Nederland staat zelf dertiende. De plek op de wereldranglijst is belangrijk voor plaatsing voor de Spelen van volgend jaar.

In de eerste set kreeg Nederland nog drie setpunten tegen, maar in de twee volgende sets liet Oranje Bulgarije niet zo ver komen. Jolien Knollema was topscorer aan de kant van Nederland met 11 punten.

Zaterdag verloor de ploeg van de Duitser Koslowski ondanks een wedstrijdpunt nog net aan van topland Italiƫ. Tegen Polen boekte Oranje vrijdag de eerste zege in de Nations League van dit jaar na vijf nederlagen.

Oranje sluit de tweede Nations League-week, in Hongkong, af als dertiende van de poule van zestien. De volleybalsters blijven in Aziƫ voor de volgende speelweek, later deze maand in de Thaise hoofdstad Bangkok.