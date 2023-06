Finale van Griekspoor in Rosmalen later van start dan gepland

De finale van Tallon Griekspoor op het grastoernooi van Rosmalen begint later dan gepland. De wedstrijd zou zo rond 14.30 uur beginnen, maar lichte regen maakt dat onmogelijk. Op gras maakt lichte regenval tennissen al onmogelijk, omdat het dan te glad wordt.

Griekspoor neemt het op het centercourt op tegen de Australiƫr Jordan Thompson. Daarvoor moet eerst nog de finale van het vrouwentoernooi, tussen de Russische speelsters Ekaterina Aleksandrova en Veronika Koedermetova, worden voltooid. Die wedstrijd is bij 4-2 in de eerste set voor Koedermetova onderbroken. De zeilen zijn over de grasbaan getrokken.

De eindstrijd zou om 12.00 uur beginnen, maar rond het middaguur werden de zeilen ook al over de baan gelegd. De finale begon zo’n vijf kwartier later.

Het is de eerste keer deze week dat de wedstrijden in Rosmalen worden stilgelegd wegens regenval.