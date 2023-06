Wielrenster Vollering tweede in tijdrit Ronde van Zwitserland

Wielrenster Demi Vollering is in de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland als tweede geƫindigd. De Nederlandse, die uitkomt voor Team SD Worx, was in de 25,7 kilometer lange tijdrit van Sankt Gallen naar Abtwil 8 seconden langzamer dan haar Zwitserse ploeggenote Marlen Reusser. De Italiaanse Elisa Longo Borghini werd derde op 16 tellen van Reusser, die de leiding in het algemeen klassement overnam van de Hongaarse Blanka Vas. Vas fietst ook voor SD Worx.

Het was de vierde seizoenszege voor Reusser, die in het voorjaar Gent-Wevelgem won. De Nederlandse ploeg SD Worx is nu al twintig koersdagen op rij ongeslagen en staat dit jaar al op 35 profzeges.

In tegenstelling tot de Ronde van Zwitserland voor mannen gaat de vrouweneditie nog twee dagen door. Zowel maandag als dinsdag staat een heuvelachtige etappe op het programma.