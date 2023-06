Aangereden vogel zat tijdens race klem in Red Bull van Verstappen

Een aangereden vogel heeft het grootste deel van de Grand Prix van Canada vastgezeten in een van de remkanalen van de Red Bull van winnaar Max Verstappen. Dat onthulden de coureur en zijn teambaas Christian Horner na de race op Sky Sports.

Tijdens de race was te zien dat Verstappen in ronde 11 een vogel onder zijn wielen kreeg. De tweevoudig wereldkampioen maakte er ook melding van via de boordradio, maar zijn auto ging er geen seconde langzamer van rijden. De Limburger reed op het circuit van Montreal van start tot finish aan de leiding en kwam met een voorsprong van 9,5 seconden op de Spanjaard Fernando Alonso (Aston Martin) als eerste over de finish.

“De vogel kwam vast te zitten achter zijn rechtervoorrem. Het was feitelijk zijn grootste tegenslag in de race”, zei Horner. Verstappen meldde aan de Britse tv-zender dat de overblijfselen van de vogel nog steeds in zijn remsysteem zaten toen hij was gefinisht. “Het was geen fraai gezicht. Ik had medelijden met de monteur die de resten moest verwijderen.”