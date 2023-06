Coach Vliegen zag snel dat Griekspoor iets moois kon doen op gras

Coach Kristof Vliegen had anderhalve week geleden al snel door dat er weleens iets moois kon gaan gebeuren op het gras van het Autotron. Zijn pupil Tallon Griekspoor bewees dat en pakte zondag de titel op het grastoernooi van Rosmalen.

“We begonnen hier vorige week woensdag met trainen en ik zei hem direct: ‘jongen, jij kan zo goed op gras spelen'”, zei Vliegen zondagavond kort na de finale. “Na 10 minuten zei ik: ‘dit is echt jouw ding’. Hij heeft de hele week met veel lef gespeeld en als het belangrijk werd, is hij naar voren gegaan.”

Griekspoor had het in de finale zwaar tegen de Australiër Jordan Thompson, maar de Nederlander kwam na ruim 2,5 uur toch als winnaar uit de strijd. “In de eerste set speelde Thompson echt belachelijk goed. Ik heb Tallon meteen gezegd dat hij dat nooit de hele wedstrijd zou volhouden. Hij is uiteindelijk heel rustig gebleven en als je die laatste twee servicegames zag, die waren gewoon groots.”

Tijdens de prijzenceremonie maakte Griekspoor nog de grap dat hij nu de hoogste positie van Vliegen heeft verbeterd. Vliegen reikte in zijn loopbaan tot de 30e plek, Griekspoor staat vanaf maandag één plekje hoger.

“Dat heeft altijd wel geleefd tussen ons, maar de strijd is nu helaas voorbij. Toen hij vroeger met Raemon Sluiter werkte en rond de 40e plek stond hadden we het er ook weleens over. Als maandag de ranking uitkomt, zal ik de grappen van hem nog wel horen”, aldus de Belgische coach.

“Maar ik ben ervan overtuigd dat het hier niet stopt op plek 29. Hij heeft twee titels veroverd in een half jaar tijd en de halve finale in Rotterdam bereikt. Hij is nu een veel betere tennisser dan ik ooit ben geweest. Ik zal de eerste zijn die zegt dat hij ook richting de 25 en naar de top 20 kan. Want hij heeft nu wel laten zien dat hij op alle ondergronden uit de voeten kan. Als hij zijn ding blijft doen, dan gaan er nog heel mooie dingen gebeuren.”

Vliegen sprong zondagavond een uur na de finale met Griekspoor het meertje van het Autotron in. Die belofte had Griekspoor eerder in de week gedaan voor als hij het toernooi op zijn naam zou schrijven. Kort daarna begonnen de festiviteiten.

“We gaan nu eerst samen dit moment koesteren, tijd voor onszelf nemen en genieten van dit moment. Maar dan gaan we maandagochtend gewoon naar het volgende toernooi en vanaf maandagavond gaat de focus gewoon weer op Halle.” In de Duitse stad neemt Griekspoor het in de eerste ronde op tegen de Spanjaard Roberto Carballés Baena.