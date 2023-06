Hockeyers spelen gelijk tegen Spanje in Pro League

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League gelijkgespeeld tegen Spanje. In Londen eindigde het duel in 2-2. Nederland won daarna wel de shoot-outserie, voor een bonuspunt, met 3-1. De ploeg van coach Jeroen Delmee versloeg Spanje vrijdag nog met 3-2.

In de tweede ontmoeting in de Britse hoofdstad opende Gerard Clapes in de 17e minuut de score voor Spanje. Tien minuten later tekende Thierry Brinkman voor de gelijkmaker. In de 33e minuut was Brinkman opnieuw trefzeker. Maar in de 46e minuut maakte de Spanjaard Marc Miralles er vanuit een strafcorner 2-2 van. De Spanjaarden hadden daarna de beste kansen, maar er vielen geen doelpunten meer.

Nederland won de shoot-outs overtuigend. Brinkman, Thijs van Dam en Jonas de Geus scoorden en doelman Maurits Visser stopte tot twee keer toe een inzet van de Spanjaarden.