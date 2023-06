Tennisser Kyrgios meldt zich af voor grastoernooi Halle

De Australische tennisser Nick Kyrgios doet deze week niet mee aan het grastoernooi van Halle. De nummer 31 van de wereld heeft last van een knieblessure.

De 28-jarige Kyrgios maakte dit grasseizoen juist zijn rentree na een maandenlange absentie. Hij verloor vorige week in Stuttgart in de eerste ronde.

Wimbledon begint over twee weken. Kyrgios haalde er vorig jaar de finale. Daarin was Novak Djokovic te sterk.

Tallon Griekspoor doet wel mee in Halle. Hij neemt het in de Duitse stad in de eerste ronde op tegen de Spanjaard Roberto Carball├ęs Baena.