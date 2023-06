Venus Williams wint in eerste ronde op grastoernooi Birmingham

Venus Williams heeft in Birmingham haar eerste zege geboekt sinds januari. De 43-jarige Amerikaanse tennisster was op het grastoernooi van Birmingham in de eerste ronde in drie sets te sterk voor Camila Giorgi uit Italië: 7-6 (5) 4-6 7-6 (6).

Williams maakte vorige week voor het eerst haar opwachting op het grastoernooi van Rosmalen. Daar werd ze echter in de eerste ronde uitgeschakeld door de 17-jarige Celine Naef uit Zwitserland. Voor Williams was het in Rosmalen haar eerste wedstrijd sinds begin januari toen ze deelnam aan het WTA-toernooi van Auckland. Daar won ze een partij en verloor de tweede van de Chinese Lin Zhu.

In Birmingham wist de zevenvoudig grandslamkampioene wel te winnen. Williams treft in de tweede ronde de winnares van de partij tussen de als tweede geplaatste Jelena Ostapenko uit Letland en Linda Noskova uit Tsjechië.