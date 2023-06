Verstappen en Red Bull: op naar tweehonderd zeges in Formule 1

Het stopt niet bij honderd overwinningen voor Red Bull. Het nieuwe doel is tweehonderd zeges in de Formule 1. Dat zei Max Verstappen na zijn zege in de Grote Prijs van Canada en teambaas Christian Horner sprak hem na. “Meedoen aan honderd races is al een prestatie op zich, maar dat wij 27 procent van alle races waaraan we hebben meegedaan hebben gewonnen is echt iets om trots op te zijn”, aldus Horner.

Hij vergat niet Verstappen te roemen voor zijn inbreng. De Nederlander was verantwoordelijk voor 41 van die honderd overwinningen. De tweevoudig wereldkampioen heeft daarmee het aantal overwinningen van de Braziliaanse racelegende Ayrton Senna geëvenaard. “Max rijdt zo ongelooflijk goed. Het is een voorrecht om getuige te zijn van het niveau waarop hij presteert”, zei Horner.

Red Bull is de vijfde renstal die de mijlpaal van honderd GP-zeges heeft bereikt. Ferrari, McLaren, Mercedes en Williams kunnen al pronken met meer dan honderd overwinningen, waarbij Ferrari de kroon spant met 242 zeges. “We hebben ons bij een vrij elitair clubje gevoegd en zijn nog een relatief jong team. Ik kan me onze eerste zege nog goed herinneren. Wat was ik blij: ‘die ene zege hebben we in ieder geval binnen’, dacht ik toen. En nu zitten we al op honderd en stromen de overwinningen als water uit de kraan. Van de laatste achttien grands prix hebben wij er zeventien gewonnen.”

De Oostenrijkse energiefabrikant deed in 2005 zijn intrede in de Formule 1. Vettel boekte in 2009 in de Grote Prijs van China de eerste zege voor Red Bull. De Duitse viervoudig wereldkampioen zou er 38 winnen voor het team. Mark Webber (9 zeges), Daniel Ricciardo (7) en Sergio Pérez (5) hebben ook bijgedragen aan de honderd overwinningen.

Verstappen herhaalde na zijn triomf in Montreal dat cijfers en records hem niet zo bezighouden. “Ik hou er niet van om generaties met elkaar te vergelijken. Ik kan wel zeggen dat toen ik als jongetje droomde van de Formule 1, ik niet had kunnen bedenken dat ik 41 races zou winnen. In die zin ben ik er wel trots op dat ik op gelijke hoogte ben gekomen met een ongelooflijke legende als Senna, maar het is ook een geweldige prestatie van het team. Wat mij betreft stopt het hier niet en gaan we op naar de tweehonderd.”