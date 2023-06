Favoriet Van der Poel start met drie teamgenoten op NK wielrennen

Topfavoriet Mathieu van der Poel start zondag met drie teamleden aan de Nederlands kampioenschappen wielrennen op de weg. De renner van Alpecin-Deceuninck moet het met veel minder steun doen dan bijvoorbeeld de mannen van Jumbo-Visma, met daarbij grote namen als Dylan van Baarle en Wilco Kelderman. Bauke Mollema ontbreekt op de deelnemerslijst van wielerbond KNWU.

Van der Poel heeft Oscar Riesebeek, Ramon Sinkeldam en zijn broer David van der Poel bij zich op zijn jacht op de nationale titel. “Het is een moeilijke wedstrijd om te winnen met ploegen die er met twintig renners rijden. Maar ik ga proberen te winnen”, zei de 28-jarige Van der Poel eerder. De wegwedstrijd vormt voor Van der Poel de laatste voorbereiding op de Tour de France, die op 1 juli begint. Dat geldt ook voor Van Baarle en Kelderman.

Titelverdediger Pascal Eenkhoorn is er ook bij in Limburg. Mollema (Trek-Segafredo) verdedigt woensdag nog wel zijn Nederlandse titel tijdrijden, maar start zondag niet in de race over 218 kilometer van Valkenburg naar Sittard-Geleen.