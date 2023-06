Hockeysters in Pro League pas laat langs de Verenigde Staten

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League moeizaam gewonnen van de Verenigde Staten. Het team van bondscoach Paul van Ass kwam in Londen met 2-0 achter, maar wist een nederlaag na rust alsnog te voorkomen. Het werd 3-2.

Tamer Abigail zette de Amerikaanse vrouwen al in de 1e minuut op voorsprong. Toen Rodgers Megan in de 35e minuut voor de 2-0 zorgde, leek een sensatie in de maak. Oranje richtte zich daarna alsnog op. Joosje Burg scoorde twee keer en Renée van Laarhoven maakte in de 55e minuut het winnende doelpunt.

Nederland staat derde in de Pro League. De stand geeft echter een vertekend beeld. Oranje won negen van de tien gespeelde wedstrijden en speelde er eentje gelijk. Koploper Australië speelde al zestien duels en nummer 2 Argentinië vijftien.

De volgende wedstrijd voor het team van Van Ass in de Pro League is vrijdag in Amsterdam tegen Duitsland.