Ronaldo zal nooit bedanken voor Portugese elftal

Cristiano Ronaldo zal nooit bedanken voor het Portugese elftal. Dat zei de vedette in aanloop naar zijn 200e optreden als international in de EK-kwalificatiewedstrijd van Portugal tegen IJsland dinsdag.

“Ik zal nooit stoppen met naar het Portugese elftal te komen, omdat het altijd een droom is”, zei de 38-jarige Ronaldo in de IJslandse hoofdstad Reykjavik. “Het bereiken van 200 interlands is niet voor iedereen weggelegd. Het laat de liefde zien die ik voor mijn land en team heb.”

Ronaldo was al wereldwijd recordinternational toen hij in maart zijn 197e interland speelde voor Portugal. “Het zou geweldig zijn als ik in mijn 200e interland een doelpunt kan maken”, zei hij. Met 122 treffers is de Portugees al recordhouder wat betreft doelpunten voor het nationale elftal. “Ik jaag geen records na, ze jagen mij na. Ik ben blij omdat het onderdeel van mijn motivatie is om op het hoogste niveau te blijven te spelen met zijn ploeg. Het is iets dat ik nooit had gedacht te bereiken.”