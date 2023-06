Tennisser Griekspoor in Halle te sterk voor Carballés Baena

Tennisser Tallon Griekspoor heeft de tweede ronde van het grastoernooi van Halle bereikt. De Nederlandse nummer 29 van de wereld versloeg in de Duitse stad de Spanjaard Roberto Carballés Baena in twee sets, 6-2 7-5.

Hoewel Griekspoor al in de eerste game twee breakpoints liet liggen, trok hij de eerste set in net iets minder dan drie kwartier naar zich toe. Hij deed dat door twee keer toe te slaan op de servicegame van zijn tegenstander en bij 5-2 het eerste setpoint te benutten.

Het tweede deel ging meer gelijk op, tot 5-5. Toen brak Griekspoor de opslag van zijn tegenstander, om het in de volgende game af te maken.

Griekspoor won het afgelopen weekeinde nog het grastoernooi van Rosmalen. Hij was in de finale te sterk voor de Australiër Jordan Thompson. Het was zijn tweede titel op ATP-niveau.