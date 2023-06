Uno-X droomt met Kristoff van etappewinst in Tour

De wielerformatie Uno-X Pro Cycling Team heeft zijn selectie voor de komende Ronde van Frankrijk bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het Noorse ProTeam droomt van ritwinst, met Alexander Kristoff als voornaamste kandidaat voor dat succes. Uno-X kreeg van de tourorganisatie een zogenoemde wildcard om deel te nemen.

Het team, dat alleen Noorse en Deense renners heeft, werd daarmee beloond voor de doorgaans aanvallende rijstijl. De Noor Kristoff, winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2015 en vorig jaar van de Scheldeprijs, is het speerpunt van de Tourploeg. Hij krijgt in de massasprints ondersteuning van zijn landgenoot Sören Waerenskjold. Voor het klassement heeft Uno-X Torstein Traeen.

De Ronde van Frankrijk begint op zaterdag 1 juli met een heuvelrit in het Spaanse Bilbao en eindigt op 23 juli in Parijs.