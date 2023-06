Van de Zandschulp verliest bij rentree van Amerikaan Tiafoe

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft in de eerste ronde van het grastoernooi van Queen’s niet voor een verrassing kunnen zorgen. De 27-jarige Nederlander verloor van de als vierde geplaatste Amerikaan Frances Tiafoe. Het werd, in een partij die 1 uur en 8 minuten duurde, 6-2 6-4.

Van de Zandschulp maakte zijn rentree nadat hij zich afmeldde voor het toernooi in Rosmalen omdat hij niet op tijd hersteld was van een voetblessure die hem al hinderde op Roland Garros. In Parijs werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld.

Tegen Tiafoe, die afgelopen weekeinde het toernooi van Stuttgart won en nu de nummer 10 van de wereld is, zat een zege er nooit in. In de tweede set kon Van de Zandschulp, teruggevallen naar de 41e plek op de mondiale ranking, wel wat meer weerstand bieden.

Het grastoernooi op Queen’s geldt als voorbereiding op Wimbledon, het grandslamtoernooi dat op 3 juli begint.