Volleyballers in Nations League probleemloos langs China

De Nederlandse volleyballers zijn het tweede blok van de Nations League overtuigend begonnen. Het team van bondscoach Roberto Piazza versloeg in Ahoy in Rotterdam China met 3-0: 25-19 25-22 25-21. Alleen in de derde set kwam Nederland even in de problemen. China maakte een achterstand van 19-13 goed. Bij 20-20 liep Oranje alsnog vlot weg.

Nederland won eerder deze maand bij de eerste reeks wedstrijden in Ottawa van Cuba en Duitsland. De wedstrijden tegen de Verenigde Staten en Argentiniƫ gingen verloren.

Nimir Abdelaziz was met 19 punten topscorer aan de kant van Oranje. Maarten van Garderen kwam tot 14 punten.