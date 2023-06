Wielrenster Reusser zegeviert in Ronde van Zwitserland

Wielrenster Marlen Reusser heeft de Ronde van Zwitserland gewonnen. De ploeggenote van Demi Vollering verdedigde haar leidende positie in de heuvelachtige slotrit van dinsdag met succes. De laatste etappe werd gewonnen door de Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black, evenals Reusser en Vollering van de zeer succesvolle formatie SD Worx.

Fisher-Black versloeg aan de finish de Poolse Katarzyna Niewiadoma in de sprint. Reusser werd op ruim een halve minuut derde, daarna kwam Vollering. In het klassement eindigde Vollering als tweede op een minuut en 2 seconden van de winnares. De derde plaats was voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini.