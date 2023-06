Atlete Hassan loopt na zege in Londen in Chicago tweede marathon

Sifan Hassan doet in het najaar voor de tweede keer mee aan een marathon. De 30-jarige Nederlandse meldt op Instagram dat ze zondag 8 oktober aan de start verschijnt in Chicago.

“Een nieuwe uitdaging voor de boeg”, schrijft Hassan bij een kort interview met haar. “Op dit moment ligt mijn focus op de wereldkampioenschappen in Boedapest. De voorbereiding op de marathon zal erg kort zijn. Zoals de meeste mensen weten, houd ik ervan om uitgedaagd te worden.”

Hassan debuteerde twee maanden geleden op overtuigende wijze op de marathon. De tweevoudig olympisch kampioen op de baan won de wedstrijd over 42,195 kilometer in Londen in een tijd van 2.18.33. Daarmee verbeterde ze het Nederlands record van 2.22.51 dat Nienke Brinkman vorig jaar in de marathon van Rotterdam op haar naam zette. Ook voldeed ze aan de limiet voor deelname aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.