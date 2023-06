Basketballer en beachhandbalster vlagdragers bij Europese Spelen

3×3-basketballer Sheyi Adetunji (23) en beachhandbalster Isabel Barnard (27) zijn de vlagdragers van de Nederlandse equipe tijdens de openingsceremonie van de Europese Spelen, woensdagavond in het Poolse Krakau. Het tweetal reageerde verheugd op het verzoek van chef de mission Mark Huizinga. “Ze vinden het een grote eer om namens TeamNL de Nederlandse vlag het stadion binnen te mogen dragen”, aldus de voormalig judoka.

“Sheyi is een jonge, talentvolle speler”, zegt Huizinga over Adetunji. “Hij heeft zich vanuit talententeams opgewerkt naar de nationale selectie en gaat nu voor het eerst naar een multisportevenement. Hij ontwikkelt zich als leider op het veld.”

Barnard is een ervaren, dragende speler van het jonge beachhandbalteam, weet Huizinga. “Ze won al EK- en WK-medailles. Als speelster maakt ze haar debuut op een multisportevenement.”

De derde editie van de Europese Spelen duurt twaalf dagen. Ongeveer 7000 sporters komen in actie in 29 verschillende sporten. Krakau is de stad waar de meeste evenementen plaatsvinden. Nederland doet met meer dan 150 sporters mee in 22 disciplines.