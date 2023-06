Duitse motorracer Bradl vervangt Spanjaard Rins in TT Assen

De Duitse motorcoureur Stefan Bradl vervangt de geblesseerde Spanjaard Alex Rins in de MotoGP tijdens de komende TT van Assen. De 33-jarige Bradl is vaste reserverijder bij Honda. De oud-wereldkampioen in de Moto2 kwam dit jaar ook al in actie in de grands prix van de Verenigde Staten en Spanje.

De Spanjaard Joan Mir moet ook de race in Drenthe overslaan. De oud-wereldkampioen in de MotoGP is evenals Rins nog niet fit genoeg. Zijn landgenoot Iker Lecuona stapt in Assen als vervanger bij het fabrieksteam van Honda op de motor.