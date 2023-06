Eenkhoorn debuteert bij wielerploeg Lotto Dstny in Tour de France

Pascal Eenkhoorn maakt op 26-jarige leeftijd zijn debuut in de Tour de France. De regerend Nederlands kampioen op de weg uit Genemuiden maakt deel uit van het achttal waarmee de Belgische wielerploeg Lotto Dstny volgende week in Bilbao aan de start staat.

Eenkhoorn wordt door de ploegleiding ingeschaald als een van de vrijbuiters die voor ritzeges gaan op iets lastiger terrein. In die rol maken ook de Belgen Victor Campenaerts en Maxim Van Gils deel uit van de Tourselectie. De Australiër Caleb Ewan is de man voor de massasprints waarbij hij hulp krijgt van de Belgen Jasper De Buyst, Florian Vermeersch, Frederik Frison en de Italiaan Jacopo Guarnieri.

Eenkhoorn stapte afgelopen winter over van Jumbo-Visma, waarvoor hij vier jaar uitkwam, naar Lotto Dstny. “Pascal deed al heel wat ervaring op de afgelopen jaren en mag nu voor eigen kans gaan in de Tour”, zegt ploegleider Kurt Van de Wouwer. “Caleb Ewan heeft al vijf ritzeges in de Tour achter zijn naam staan en wil dat aantal verder uitbreiden. De afgelopen twee jaar heeft hij veel pech gehad, net als dit voorjaar. Maar hij blijft één van de snelste renners van het peloton en hij is onze grootste troef voor een ritzege.”

Eenkhoorn veroverde in de afgelopen Ronde van Zwitserland de bergtrui.