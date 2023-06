Groupama-FDJ met Van den Berg naar Tour

Lars van den Berg is door wielerploeg Groupama-FDJ opgenomen in de selectie voor de Tour de France. De 24-jarige renner uit De Meern maakt daarmee zijn debuut in de Franse rittenkoers. Van den Berg nam al wel twee keer deel aan de Giro d’Italia.

Kopman van het Franse team is de Fransman David Gaudu, de nummer 4 van de Tour van vorig jaar. Een andere troef is zijn landgenoot Thibaut Pinot, die bezig is aan zijn laatste jaar als wielerprof. De selectie van beide klimmers werd vorige week al gemeld door de ploeg die sprinter Arnaud Démare thuislaat.

Van den Berg viel dit jaar wegens ziekte uit in de Giro, die hij vorig jaar als 64e beëindigde. Hij is bezig aan zijn derde jaar in de hoofdmacht van het Franse team. De andere geselecteerde renners voor de Tour zijn de Fransen Valentin Madouas, Olivier Le Gac en Quentin Pacher, de Zwitserse tijdritspecialist Stefan Küng en de Luxemburger Kevin Geniets.

De 26-jarige Gaudu begint aan zijn zesde Tour en mikt opnieuw op een topklassering in het algemeen klassement. Begin dit seizoen viel hij al op met de tweede plaats in Parijs-Nice en de vierde plaats in de Ronde van het Baskenland. De Tour de France begint op 1 juli in Bilbao.