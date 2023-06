Markus klopt Vollering en Van Vleuten en verovert tijdrittitel

Wielrenster Riejanne Markus heeft de Nederlandse titel in het tijdrijden veroverd. De 28-jarige Noord-Hollandse van Jumbo-Visma was ruim sneller dan Demi Vollering en hield ook Annemiek van Vleuten, die bezig is aan haar laatste jaar, af van een vijfde nationale titel in het tijdrijden.

Markus, die vorig jaar de nationale titel op de weg veroverde voor Shirin van Anrooij en Lorena Wiebes en toen als tweede eindigde bij het NK tijdrijden, was halverwege het parcours van 42 kilometer met start en finish in Elspeet 36 seconden sneller dan Van Vleuten en 44 tellen sneller dan Vollering. Na 42 kilometer zette Markus een tijd van 53.42 minuten neer. Daarmee was ze 55 seconden sneller dan Vollering. Van Vleuten deed 1.13 minuut langer over de twee ronden.