Tsitsipas strandt in tweede ronde van grastoernooi Halle

Tennisser Stefanos Tsitsipas is in de tweede ronde van het grastoernooi van Halle uitgeschakeld. De als tweede geplaatste Griek verloor in twee sets van de Chileen Nicolas Jarry: 7-6 (7) 7-5.

Jarry, de nummer 28 van de wereldranglijst, won de eerste set waarin geen breaks waren in een lange tiebreak. Op 8-7 benutte hij zijn tweede setpoint. In de tweede set brak de 27-jarige Chileen de opslag van zijn 3 jaar jongere tegenstander. In zijn eigen opslagbeurt maakte hij het bij 40-0 op zijn eerste van drie matchpoints af.