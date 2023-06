Van Emden voor derde keer Nederlands kampioen tijdrijden

Jos van Emden heeft voor de derde keer de nationale titel veroverd in het tijdrijden. De 38-jarige wielrenner van Jumbo-Visma was op het parcours over 42 kilometer met start en finish in Elspeet 18 seconden sneller dan Daan Hoole. Sjoerd Bax pakte het brons.

Bauke Mollema won vorig jaar bij zijn debuut in Emmen zijn eerste nationale titel in het tijdrijden. Toen versloeg hij voormalig wereldkampioen Tom Dumoulin op een parcours over 29,4 kilometer. De twee ronden in Elspeet waren bij elkaar met 41,6 kilometer een stuk langer.

Hoole zette met 49.33 minuten de te kloppen tijd neer, nadat de renner van Trek-Segafredo halverwege al derde was. Bax bleef vervolgens op 6 seconden steken, maar Van Emden dook met 49.15 ruim onder die tijd. Hij zag vervolgens dat Mollema, die halverwege nog de tweede tijd had neergezet, strandde op de vijfde plaats op 40 seconden.

Van Emden won de tijdrittitel voor het eerst in 2010. Negen jaar later was hij opnieuw de beste, nadat hij ook een keer zilver en twee keer brons had gepakt.