Wildcard Venus Williams voor Wimbledon

Venus Williams keert met een wildcard terug in het enkelspel op Wimbledon. De 43-jarige Amerikaanse kwam vorig jaar uit in het gemengddubbel op het grandslamtoernooi van Londen, waar ze in 2021 haar laatste enkelwedstrijd speelde. Ze won het toernooi vijf keer in haar carrière. Afgelopen week kwam ze nog uit op het grastoernooi van Rosmalen. Williams is de huidige nummer 697 van de wereld.

Ook de Oekraïense Elina Svitolina kreeg een uitnodiging voor het derde grandslamtoernooi van dit jaar. De 28-jarige Svitolina ontbrak vorig jaar vanwege haar zwangerschap. Ze beviel in oktober en haalde vorige maand op Roland Garros de kwartfinales.

Bij de mannen kreeg onder andere David Goffin een wildcard. De 32-jarige Belg bereikte vorig jaar nog de kwartfinales op Wimbledon.