Bendsneyder niet fit verklaard voor TT van Assen

Motorracer Bo Bendsneyder mist dit weekeinde de TT van Assen. De 24-jarige Rotterdammer is donderdag niet door de medische keuring gekomen.

Bendsneyder crashte afgelopen zondag in de Moto2-race bij de Grote Prijs van Duitsland en brak zijn rechtersleutelbeen. Hij onderging maandag een operatie en hoopte nog op tijd fit te zijn voor zijn thuisrace in Assen.

“Ik heb er alles aan gedaan om hier dit weekend te kunnen rijden, maar de circuitarts geeft me geen toestemming”, vertelde Bendsneyder na zijn bezoek aan de medische post op het TT Circuit aan racesport.nl. “Het mag helaas niet zo zijn. De wond is nog onvoldoende genezen en de circuitarts geeft aan dat de risico‚Äôs bij een eventuele nieuwe val te groot zijn.”

Vorig jaar was Bendsneyder goed op dreef bij de TT. Hij eindigde als vijfde. In dat jaar brak hij een kleine twee weken voor aanvang van de openingsrace in Qatar ook zijn sleutelbeen, maar was toen wel op tijd hersteld.

Dit seizoen reed hij in april sterk in de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Hij werd derde en dat was zijn eerste podiumplaats in de Moto2.