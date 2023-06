Griekspoor wint op gras van Halle ook van Hurkacz

Tennisser Tallon Griekspoor heeft ook in de tweede ronde van het grastoernooi van Halle gezegevierd. De Nederlandse nummer 29 van de wereldranglijst versloeg de Pool Hubert Hurkacz, die zeventiende staat. Daarvoor had hij wel drie sets nodig: 6-3 1-6 7-6 (8).

Bij 4-3 in de eerste set brak Griekspoor zijn tegenstander voor de eerste keer. In de volgende game benutte hij zijn tweede setpoint. In het tweede deel was het een ander verhaal. Griekspoor verloor twee keer een game op zijn eigen opslag en ging met 1-6 onderuit. De derde set ging, tot diep in de tiebreak, gelijk op. Bij 9-8 maakte Griekspoor het beslissende punt.

“Het was een spannende ontknoping”, keek Griekspoor terug. “Maar ik ben rustig gebleven, ik ging voor de winst en het is me gelukt. Aanvankelijk had ik wat fysieke problemen, maar naarmate de partij vorderde ging het beter. Mijn beste tennis speelde ik misschien wel in de derde set. Het vertrouwen op gras neemt toe, dat is duidelijk.”

In Halle won Griekspoor eerder van de Spanjaard Roberto Carballés Baena. De Rus Andrej Roeblev is in de kwartfinale de tegenstander van de Nederlander.

Griekspoor won het afgelopen weekeinde het grastoernooi van Rosmalen. Hij was in de finale te sterk voor de Australiër Jordan Thompson. Het was zijn tweede titel op ATP-niveau.