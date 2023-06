Internationaal Olympisch Comité erkent boksbond IBA niet langer

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erkent de internationale boksfederatie IBA niet langer. Tijdens een vergadering in Lausanne stemden 69 IOC-leden voor het besluit en slechts één tegen.

Het IOC liet eerder al weten dat het deze maatregel wilde nemen, omdat de boksfederatie niet heeft voldaan aan de eis om vergaande hervormingen door te voeren. Het comité schorste de IBA al in 2019, vanwege bestuurlijke, financiële, scheidsrechterlijke en ethische chaos. De federatie was daarom ook niet betrokken bij de organisatie van de Olympische Spelen van Tokio in 2021, dat deed het IOC zelf.

De voorgenomen beslissing leidde al tot veel boosheid bij de IBA. De bond weerlegde dat de bond de reputatie van de olympische beweging in gevaar heeft gebracht.

Onder leiding van Boris van der Vorst, erevoorzitter van de Nederlandse bond, is met World Boxing al een nieuwe mondiale boksfederatie opgezet. Hij reageerde zeer verheugd op de beslissing van het IOC. “Het besluit in Lausanne betekent voor ons een enorme opluchting”, zei de bestuurder. “Er is nu ruimte voor een nieuwe geloofwaardige federatie die het boksen en de boksers voorop stelt, en waarbij geen sprake is van corruptie en andere ellende. We willen staan voor financiële transparantie.”

Volgens Van der Vorst kan er nu eindelijk een einde komen aan een moeilijke periode voor de bokssport. “Zes jaar lang ging het alleen maar bergafwaarts. We kunnen nu met een aantal goedwillende landen keihard werken aan een nieuwe organisatie die de olympische status van het boksen kan waarborgen. Dit is enige weg die we kunnen bewandelen om vooruit te komen. Nu het IOC de IBA niet meer erkent, kunnen wij de erkenning aanvragen voor onze nieuwe bond World Boxing.”