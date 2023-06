Kopecky voor vijfde keer op rij Belgisch kampioene tijdrijden

Wielrenster Lotte Kopecky is voor de vijfde keer op rij Belgisch kampioene tijdrijden geworden. De 27-jarige wielrenster van de Nederlandse ploeg SD Worx was na 20,8 kilometer met start en finish in Herzele de beste. Febe Jooris werd tweede, Marthe Goossens pakte het brons.

Kopecky was de voorgaande vier jaar ook al de beste in het nationaal kampioenschap tegen de klok. Ze veroverde in 2020 en 2021 ook de nationale titel in de wegrace. De winnares van onder meer de Ronde van Vlaanderen dit seizoen legde de 20,8 kilometer af in 29.15 minuten en was ruim een minuut sneller dan de concurrentie.

Britt Knaven, een van de dochters van voormalig wielrenner Servais Knaven die uitkomt voor België, eindigde als vijfde. Ze was 1.20 minuut langzamer dan Kopecky. Haar jongere zus Fee Knaven werd woensdag nog Nederlands kampioen tijdrijden bij de juniorvrouwen.