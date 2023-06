Net geen stunt volleyballers in Nations League tegen Polen

De Nederlandse volleyballers zijn er in de Nations League net niet in geslaagd te stunten tegen grootmacht Polen. In Ahoy in Rotterdam ging de ploeg van bondscoach Roberto Piazza in vijf sets (3-2) onderuit tegen de wereldkampioen van 2014 en 2018: 22-25 25-18 18-25 25-22 15-11.

Het is de eerste nederlaag van Nederland in het tweede blok van de Nations League. Oranje won dinsdag met 3-0 van China. Nederland won eerder deze maand bij de eerste reeks wedstrijden in Ottawa van Cuba en Duitsland. De wedstrijden tegen de Verenigde Staten en Argentinië gingen verloren.

Tegen Polen, dat eerste staat op de wereldranglijst en zilver pakte op het laatste WK, begonnen de volleyballers onder aanvoering van Nimir Abdelaziz sterk. Nederland had een kleine voorsprong en hield die in de eerste set goed vast. In de tweede set maakte de ploeg echter te veel fouten. Polen liep ver weg en pakte met 25-18 de set. Nederland herpakte zich echter en was duidelijk sterker in de derde set die met 25-18 gewonnen werd. In de vierde set kwamen de volleyballers enkele keren bijna terug van een achterstand, maar konden niet voorkomen dat Polen de stand in sets weer gelijktrok. In de beslissende set maakten de ervaren volleyballers van Polen het echter af op het tweede matchpoint op 14-11.

De Nederlandse volleyballers spelen nog tegen Iran (zaterdag) en Servië (zondag).