Synchroonzwemsters veroveren zilver bij Europese Spelen

Synchroonzwemsters Marloes Steenbeek en Bregje de Brouwer hebben bij de Europese Spelen in Polen de zilveren medaille veroverd bij de technisch uitvoering. Het koppel kwam in het nabij Krakau gelegen Aquatics Centre in Oswiecim tot een score van 248,4283 en zag alleen de Oostenrijkse tweeling Anna-Maria en Eirini Marina Alexandri hoger scoren.

Steenbeek en De Brouwer moesten als tweede het water in en zagen daarna heel veel duo’s zich stukbijten op de score. De tweeling Alexandri kwam tot 266,4584, maar dat was het enige koppel dat beter scoorde. Het brons ging naar Sofia Malkogeorgou en Evangelia Platanioti uit Griekenland.

De Europese Spelen gelden voor het synchroonzwemmen dit jaar als Europees kampioenschap. Steenbeek en De Brouwer hadden zich woensdag als zevende geplaatst voor de finale op de vrije kür. Daarin hadden de Oostenrijkse zwemsters ook de hoogste score. De finale van de vrije kür is zaterdag.