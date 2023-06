Tennisser Koolhof met Skupski naar halve finales Queen’s

Wesley Koolhof heeft samen met Neal Skupski de halve finales bereikt van het dubbeltoernooi van Queen’s. De als eerste geplaatste Nederlander en Brit wonnen in tweede sets van de Indiër Rohan Bopanna en de Australiër Matthew Ebden: 6-3 7-6 (5).

Voor een plek in de finale nemen Koolhof en Skupski het op tegen de Amerikaan Taylor Fritz en de Tsjech Jiri Lehecka.

Koolhof en Skupski wonnen vorige week bij het grastoernooi in Rosmalen hun eerste dubbeltitel van dit jaar. Eerder ging het tweetal onderuit in de finale in Barcelona en Indian Wells.