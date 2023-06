Wielrenner Pogacar maakt rentree met Sloveense tijdrittitel

Wielrenner Tadej Pogacar heeft bij de Sloveense kampioenschappen tijdrijden een geslaagde rentree gemaakt. De 24-jarige wielrenner van UAE Team Emirates was met afstand de sterkste in de wedstrijd tegen de klok over 15,7 kilometer. Nummer 2 Marko Pavlic had ruim 5 minuten meer nodig dan de tweevoudig Tourwinnaar.

Het was voor Pogacar de eerste koers sinds Luik-Bastenaken-Luik waar hij bij een val een polsbreuk opliep. Voor de Sloveen is het na 2019 en 2020 de derde nationale titel in het tijdrijden. Zondag start hij ook in het nationaal kampioenschap op de weg, dat hij nog niet won. “De kampioenschappen zijn een goede voorbereiding voor mij en een ideale test voor de Ronde van Frankrijk”, zei Pogacar.

Primoz Roglic, de olympisch kampioen tijdrijden, deed niet mee aan het Sloveens kampioenschap. De ronderenner van Jumbo-Visma won vorige maand de Ronde van Italiƫ.