Griekspoor meldt zich af voor grastoernooi Mallorca

Tallon Griekspoor heeft zich afgemeld voor het grastoernooi van Mallorca. Het toernooi op het Spaanse eiland geldt als laatste voorbereidingstoernooi voor Wimbledon, dat op maandag 3 juli van start gaat.

De 26-jarige Griekspoor verkiest in aanloop naar het derde grandslamtoernooi van het jaar rust boven een extra toernooi. De beste tennisser van Nederland heeft dit grasseizoen al acht wedstrijden gespeeld.

Griekspoor won vorige week het grastoernooi van Rosmalen. In Halle bereikte hij donderdag de kwartfinales door een zege op de Poolse titelhouder Hubert Hurkacz. Griekspoor gaf daarna te kennen last te hebben van een lichte bovenbeenblessure. Andrej Roeblev is vrijdag zijn tegenstander voor een plek in de halve eindstrijd.

Botic van de Zandschulp komt komende week wel in actie. De nummer 2 van Nederland doet mee in Eastbourne.