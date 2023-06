Hardlooptalent Laros doorstaat bonkende hoofdpijn voor toptijden

Als het startschot heeft geklonken, dan bestaat er niets anders dan de race en gaat Niels Laros dieper dan diep om zo hard mogelijk te lopen. Misselijk en met bonkende hoofdpijn moet hij meestal bijkomen na de finish.

“Het hoort erbij. Als je diep gaat en zware inspanning levert, dan kun je verwachten dat het lichaam tegenstribbelt”, zegt het grote hardlooptalent van Nederland. Hij evenaarde onlangs in Nice met een tijd van 3.32,89 het 22 jaar oude Nederlands record van Gert-Jan Liefers op de 1500 meter.

De pas 18-jarige atleet uit Oosterhout is dankzij die toptijd uitverkoren om komend weekeinde voor de Nederlandse equipe op de EK atletiek voor landenteams in Polen de 1500 meter te lopen. “Ik denk dat het een mooie ervaring is en dat ik veel kan leren voor volgende toernooien.”

Laros dankt zijn stormachtige progressie voor een belangrijk deel aan zijn samenwerking met de Poolse bondscoach Thomas Lewandowski. “Hij heeft internationaal zo veel meegemaakt en met zijn atleten zo veel medailles gepakt, ik leer heel veel van zijn kijk op wedstrijden. We noemen hem de ‘master of tactics’. Vroeger was ik daar niet zo mee bezig, maar nu is tactiek een groot onderdeel van hoe ik de race inga.”

Zijn 1500 meter in Nice was spectaculair, want hij haalde bijna 6 seconden van zijn persoonlijk record af. “Ik nam wel veel mee uit mijn race op de 1500 meter bij de FBK Games. Dat was mijn eerste wedstrijd in een sterk veld en ik liep tactisch niet goed, hing te veel achteraan. In Nice was mijn start veel beter en zat ik meteen goed voorin. Ik kon goed meelopen en bijblijven tot het einde. Ik perste alles eruit voor een hele mooie tijd. Toch was het geen race uit het boekje, want het doel was winnen en dat is niet gelukt.”

Laros wordt steeds vaker vergeleken met olympisch- en wereldkampioen Jakob Ingebrigtsen. De Brabander loopt dezelfde tijden als het Noorse fenomeen op 18-jarige leeftijd. “Ik houd me er niet zoveel mee bezig, doe lekker mijn ding, maar vind de druk die mensen me opleggen en de verwachtingen die ze hebben ook spannend. Het is natuurlijk niet mis als je wordt vergeleken met een olympisch kampioen.”

Laros heeft als doel voor dit jaar de EK onder 20, maar mag in augustus ook meedoen aan de WK atletiek in Boedapest. “Ik zie dat als een extra kans om nog meer te leren. Daar wil ik graag lopen. Mijn manager Jos Hermens stuurt me na elke race een appje dat ik rustig aan moet doen. Hij is bang dat ik overbelast raak. Ik luister naar zijn adviezen, maar wat mijn coach en ik bepalen is doorslaggevend. De geleidelijke opbouw naar heel goed worden, gaat best goed.”