Hockeysters winnen ruim van Duitsland in Pro League

De hockeysters hebben in de Pro League van Duitsland gewonnen. In het Wagener Stadion in Amstelveen versloeg de ploeg van bondscoach Paul van Ass de Duitse hockeysters met 5-0.

Frédérique Lisanne Matla opende de score voor Oranje in de 9e minuut. In het tweede kwart vergrootte Yibbi Jansen de voorsprong. Ze scoorde twee keer uit een strafcorner. In het laatste kwart zetten de Duitse speelsters Nederland onder druk, maar ze wisten niet te scoren. Na een snelle tegenaanval rondde Joosje Burg af en maakte kort daarop ook nog de vijfde.

Nederland staat na elf wedstrijden op 31 punten. Dat zijn er even veel als Australië dat al zestien wedstrijden speelde. Argentinië heeft na zestien wedstrijden 32 punten. Oranje won tien wedstrijden en speelde er eentje gelijk.

De volgende wedstrijd voor het team van Van Ass in de Pro League is zaterdag tegen Nieuw-Zeeland. Daarna spelen de hockeysters maandag nogmaals tegen Duitsland en dinsdag nog een keer tegen Nieuw-Zeeland.