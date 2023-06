Schoonspringster Else Praasterink heeft zich bij de Europese Spelen in Krakau geplaatst voor de finale van de 10 metertoren. De 20-jarige Nederlandse kwam uit op een totaal van 270,85 punten. Daarmee eindigde ze in de voorronden als zesde. De beste twaalf van de achttien schoonspringsters kwalificeerden zich voor de finale, die later op vrijdag is.

De Britse Eden Vivian Ho-chi Cheng behaalde met 290,85 punten de hoogste score na vijf sprongen.