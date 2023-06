Tennisser Alcaraz voor het eerst naar halve finales op gras

Carlos Alcaraz heeft de halve finales bereikt van het grastoernooi van Queen’s. De als eerste geplaatste Spanjaard won in twee sets van de Bulgaar Grigor Dimitrov: 6-4 6-4. Voor Alcaraz is het de eerste keer dat hij zich plaatst voor de laatste vier van een grastoernooi op de ATP Tour.

Alcaraz was tegen Dimitrov die tegenwoordig op de 26e plaats van de wereldranglijst staat, de sterkste in de eerste set. De 20-jarige Spanjaard brak meteen de opslagbeurt van zijn tegenstander en hield die voorsprong tot de setwinst. In de tweede set liep Dimitrov uit naar 3-0, maar Alacaraz kwam terug. Met breaks over en weer was het uiteindelijk de nummer 2 van de wereldranglijst die aan het langste eind trok. Hij kon op 5-4 voor de wedstrijd serveren en maakte geen fouten.

In de halve finale neemt Alcaraz het op tegen de Amerikaan Sebastian Korda. Die won in twee sets van de als vijfde geplaatste Brit Cameron Norrie 6-4 7-6 (1). De andere halve finale gaat tussen de Deen Holger Rune en de Australiƫr Alex de Minaur.