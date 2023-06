Tennisser Bautista Agut verrast Medvedev in grastoernooi Halle

Tennisser Roberto Bautista Agut uit Spanje heeft op het grastoernooi van Halle Daniil Medvedev uitgeschakeld in de kwartfinales. De als achtste geplaatste Spanjaard versloeg op het Duitse toernooi de als eerste geplaatste Rus in twee sets: 7-5 7-6 (3).

Mocht Tallon Griekspoor later vrijdag van de Rus Andrej Roeblev weten te winnen, dan treft hij Bautista Agut, de nummer 23 van de wereldranglijst, in de halve finale zaterdag.

Medvedev, de nummer 3 van de wereldranglijst, begon de partij door de opslagbeurt van Bautista Agut te winnen. De Rus leverde zijn eigen service daarna meteen weer in. Een tweede break leverde de Spanjaard de setwinst op met 7-5. In de tweede set was Bautista Agut sterker in de tiebreak en benutte daarin op 6-3 zijn eerste matchpoint.