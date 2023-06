Vloon wint polsstokhoogspringen bij EK voor landenteams

Menno Vloon heeft bij de Europese kampioenschappen voor landenteams in het Poolse Chorzów het polsstokhoogspringen gewonnen. De 29-jarige Zaankanter ging als enige over een hoogte van 5,85 meter. Na Femke Bol op de 400 meter was het de tweede zege voor de Nederlandse atletiekploeg op de eerste dag van de landenwedstrijd.

Vloon bleef de Griek Emmanouil Karalis en Thibaut Collet uit Frankrijk voor, die net als de Pool Piotr Lisek en de Italiaan Claudio Michel Stecchi over 5,80 meter gingen. Wereldrecordhouder Armand Duplantis deed niet mee aan de EK die onderdeel zijn van de Europese Spelen.

Sprinter Raphael Boujo eindigde op de 100 meter als tweede. Het 21-jarige sprinttalent was met 10.14 1 honderdste van een seconde langzamer dan de Italiaan Samuele Ceccarelli. Bouju bleef ruim boven de 10,02 die hij eerder deze maand in Genève liep, maar haalde met de tweede plaats wel veel punten binnen voor het team.

N’Ketia Seedo werd derde op de 100 meter in 11,24. De Poolse Ewa Swoboda won in 11.09. Ook de Belgische Rani Rosius was nog net sneller dan de 20-jarige Seedo.