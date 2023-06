Bezzecchi snelt naar zege in sprintrace bij TT Assen

De Italiaanse motorcoureur Marco Bezzecchi is vooralsnog niet bij te houden in de TT van Assen. De 24-jarige rijder van Ducati won met overmacht de sprintrace in de MotoGP. Hij troefde onder anderen regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia af. De Italiaan, die ook op een Ducati zit, eindigde als tweede op ruim 1 seconde achterstand.

De Zuid-Afrikaan Brad Binder (KTM) kwam als derde over de finish, maar hij werd teruggezet naar de vijfde plek omdat hij buiten de baan was gekomen. De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) schoof op naar de derde plek. Bagnaia behield de leiding in het kampioenschap.

Bezzecchi maakt tot nog toe de meeste indruk in het zomerse Assen. De protegé van de voormalige publieksheld Valentino Rossi was vrijdag de snelste in de trainingen en pakte zaterdag met de snelste ronde ooit op het TT Circuit de pole. Die eerste startplek gold voor de sprintrace, maar is ook van kracht zondag in de hoofdrace.

De 24-jarige wegracer uit Rimini had niet de beste start. Hij maakte een klein foutje bij ingaan van de eerste bocht en zakte weg naar de derde plek. Bagnaia nam de koppositie over. In de vierde van de dertien te rijden ronden sloeg Bezzecchi terug. Hij haalde eerst Binder in en nam na een vrij agressieve inhaalactie de leiding over van zijn landgenoot, die voor het fabrieksteam van Ducati uitkomt. Bezzecchi, die rijdt voor het door race-icoon Rossi opgezette VR46-team, nam vervolgens geleidelijk aan afstand van het veld.

“De motor voelde geweldig”, zei de winnaar kort na de race. “Ik maakte een foutje bij de start, maar kon dat goed herstellen. De snelheid van de motor is fantastisch.”