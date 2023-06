Hockeyers spelen gelijk tegen Duitsland en verliezen shoot-outs

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League gelijkgespeeld tegen Duitsland. In het Wagener Stadion in Amsterdam werd het 1-1. Direct na de reguliere speeltijd werden er shoot-outs genomen en daarin verdienden de Duitsers een bonuspunt.

Oranje kende een voortvarende start en al na een halve minuut bezorgde Thijs van Dam de ploeg van Jeroen Delmee de voorsprong. Kort na rust maakte de geboren Argentijn Gonzalo Peillat, die sinds vorig jaar voor Duitsland uitkomt, gelijk. Peillat speelde in het verleden in de Nederlandse hoofdklasse. In het resterende half uur werd er niet meer gescoord.

In de shoot-out-serie werd het 4-1 voor Duitsland, dat alle vier de shoot-outs benutte. Namens Oranje miste zowel Van Dam als Jonas de Geus.

Voor Oranje was het de elfde wedstrijd in de Pro League en de vierde die in een gelijkspel eindigde. Nederland staat in de middenmoot.