Tennisster Schuurs mist finale dubbelspel in Berlijn

Tennisster Demi Schuurs is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het dubbelspel bij het toernooi in Berlijn. Met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk verloor de Nederlandse in de halve eindstrijd met twee keer 6-4 van het Tsjechische koppel Katerina Siniakova/Marketa Vondrousova. Siniakova is de nummer één van de wereld in het dubbelspel.

Schuurs deed vorige week met de Belgische Elise Mertens mee aan het toernooi in Rosmalen. Maar na de eerste ronde moesten ze zich terugtrekken vanwege een rugblessure bij Mertens.

Schuurs en Krawczyk wonnen in april de dubbeltitel bij het toernooi in Stuttgart.