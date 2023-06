Aftellen naar WK voetbal groots gevierd in Australië

Voetbalfans in Australië hebben het aftelmoment naar het begin van het WK voetbal voor vrouwen in Sydney groots gevierd. Het mondiale toernooi start over 25 dagen. Australië organiseert het WK vanaf 20 juli samen met Nieuw-Zeeland.

Ruim 4000 mensen liepen over de Harbour Bridge als onderdeel van het festival dat met het oog op het WK was georganiseerd. Ook werd er een ‘shirt van de eenheid’ van 17-meter over de brug gedragen.

De Nederlandse vrouwen komen ook in actie op het WK. Oranje speelt de eerste groepswedstrijd op 23 juli tegen Portugal in het Nieuw-Zeelandse Dunedin.