Brit Dixon boekt in Assen eerste grandprixzege in Moto2

De Britse motorracer Jake Dixon heeft bij de TT van Assen de race in de Moto2 gewonnen. Het was zijn eerste grandprixzege. Hij haalde drie ronden voor het einde de Japanner Ai Ogura in, die lang aan de leiding had gereden. Ogura finishte als tweede, de Spanjaard Pedro Acosta werd derde.

Zonta van den Goorbergh vertolkte een bijrol in de achterhoede. De 17-jarige Brabander startte als 23e en kwam als 20e over de finish.

Bo Bendsneyder bekeek de race vanaf de zijkant. De Rotterdammer brak vorig weekeinde door een val zijn sleutelbeen en was niet op tijd fit voor zijn thuisrace.