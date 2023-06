Hockeyers winnen in slotseconden van Nieuw-Zeeland

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League in de slotseconden de overwinning tegen Nieuw-Zeeland behaald. Justen Blok zorgde voor eigen publiek in het Wagener Stadion in Amsterdam voor de 3-2. Pas twee minuten daarvoor had Jasper Brinkman Nederland via een strafcorner op gelijke hoogte gebracht.

De Kiwi’s, die in de Pro League nog niet hebben gewonnen, kwamen in de eerste helft al snel op een 2-0-voorsprong. Kane Russell benutte in de 15e en 18e minuut strafcorners voor Nieuw-Zeeland.

Nederland kreeg kansen, maar benutte die niet. Vlak na rust maakte de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee de aansluitingstreffer. Blok passeerde de Nieuw-Zeelandse doelman. Een paar minuten later was Tjep Hoedemakers dicht bij de gelijkmaker. Daarna volgde een strafcorner maar die verzilverden de Nederlandse mannen niet. De ploeg van Delmee kreeg nog meer strafcorners en kansen, maar stuitte steeds op de keeper van Nieuw-Zeeland. Via Brinkman was het in de slotfase toch nog raak. Tot ergernis van de Nieuw-Zeelanders kreeg Nederland in de laatste seconden nog een strafcorner. Blok slaagde erin opnieuw te scoren.

De Nederlandse hockeyers speelden zaterdag met 1-1 gelijk tegen Duitsland en verloren daarna de shoot-outs.

Het was voor Oranje de twaalfde wedstrijd in de Pro League en de zesde overwinning.