Klaver wint 200 meter bij EK landenteams in Europese toptijd

Lieke Klaver heeft bij het EK atletiek voor landenteams in Polen de 200 meter gewonnen. Ze spurtte in het Slaski Stadion van Chorzow naar een persoonlijk record van 22,46. Het is de derde tijd gelopen dit jaar in Europa.

De Britse Bianca Williams finishte op gepaste afstand van Klaver als tweede in 22,75. De Griekse Polyniki Emmanouilidou eindigde als derde in 22,85.

Klaver scoorde met haar zege de maximale 16 punten voor de Nederlandse ploeg, die uitkomt in de hoogste divisie. De 200 meter is een ‘bijnummer’ voor Klaver. Ze richt zich op de 400 meter en wil pieken op de WK later deze zomer in Boedapest.