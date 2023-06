Poels rijdt Tour in dienst van Landa bij wielerploeg Bahrain

Wout Poels rijdt zijn tiende Tour de France in dienst van Mikel Landa. De Spanjaard staat als kopman van wielerploeg Bahrain Victorious aan de start op 1 juli in Bilbao. Landa eindigde eerder twee keer als vierde in de Tour, in 2017 en 2020.

Voor de sprintetappes is de Duitser Phil Bauhaus de aangewezen persoon bij Bahrain. Hij krijgt daarbij de hulp van zijn landgenoot Nikias Arndt. In de zogenoemde tussenetappes ziet de ploeg kansen voor de Brit Fred Wright en de Sloveen Matej Mohoric. In de bergetappes moet Landa behalve door Poels worden ondersteund door de Australiër Jack Haig. Pello Bilbao speelt daarbij ook een rol, maar hij mag zich ook op een goed klassement richten. Voor hem als Bask is de Tourstart op zijn geboortegrond extra speciaal.

Landa mikt op een plaats dicht bij het podium en hoopt op een ritzege. De ploeg beleefde een dramatische Ronde van Zwitserland door het overlijden van de Zwitser Gino Mäder na een val. “We zijn allemaal getroffen door het verlies van onze vriend en teamgenoot Gino. We moeten dit zien als extra motivatie om elke dag op ons best te zijn en proberen voor hem te racen en hem te eren”, zei Landa in een verklaring van de ploeg.